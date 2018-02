BB vai leiloar R$ 16,9 milhões em imóveis O Banco do Brasil vai oferecer 137 imóveis, avaliados em R$ 16,9 milhões, para negócios através de leilões e concorrência, agendados para hoje e nos dias 27 de fevereiro e 2 de março. O leilão de hoje oferece um imóvel de R$ 73 mil, localizado no Rio Grande do Sul. Ainda nesta data haverá a concorrência para venda de dois imóveis que somam R$ 67,9 mil, localizados no Estado de Goiás e mais três leilões oficiais. Hoje, também acontece o leilão oficial em Recife que oferecerá 19 imóveis, localizados nos Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que somam R$ 227 mil. O leilão oficial de Curitiba leva a pregão 49 imóveis, avaliados em R$ 4,3 milhões e localizados no Paraná e Santa Catarina. Por fim, será o leilão oficial para ofertar 17 imóveis, em Belém, avaliados em R$ 974 mil. No dia 27 de fevereiro é a vez do leilão oficial de 19 imóveis na Grande São Paulo, que somam R$ 5 milhões. Os destaques são: um prédio comercial com área construída de 2 mil metros quadrados e lance mínimo de R$ 923 mil e um terreno com área de 4,7 mil metros quadrados e lance mínimo de R$ 1,8 milhão. No dia 2 de março acontecerá o leilão oficial em Campinas, quando serão leiloados 30 imóveis no Estado de São Paulo que somam R$ 6,2 milhões. Os destaques deste leilão são um galpão com área de 4,9 mil metros quadrados, em Santos, e lance mínimo R$ 1,2 milhão; um prédio comercial com área de 2,6 mil metros quadrados, em Sorocaba, e lance mínimo R$ 975 mil; e uma gleba urbana com área de 30 mil metros quadrados em Jundiaí, e lance mínimo R$ 584 mil. Para maiores informações sobre os leilões os interessados devem acessar o site do Banco do Brasil (veja o link abaixo).