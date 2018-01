BB vai liberar R$ 2,5 bi em agosto para safra de grãos O Banco do Brasil disponibiliza no mês de agosto R$ 2,5 bilhões para a safra de grãos 2004/05, sendo R$ 2 bilhões para custeio, R$ 219 milhões para investimento e outros R$ 252 milhões para comercialização. Do total ofertado, R$ 430 milhões serão direcionados para a agricultura familiar. Em junho, o governo anunciou a aplicação de R$ 46,5 bilhões na agricultura e o Banco do Brasil vai liberar R$ 25,5 bilhões deste total. A participação da instituição financeira crescerá 24% em relação a safra 2003/04. Do total previsto para a agricultura comercial, R$ 39,5 bilhões, o Banco do Brasil será responsável pela liberação de R$ 21,4 bilhões.