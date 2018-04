BB: venda de ações pode chegar a R$ 1,5 bilhão O leilão de 115 bilhões de ações do Banco do Brasil (BB) pode garantir cerca de R$ 1,53 bilhão aos cofres do governo, se a venda for feita pelo valor de mercado dos papéis ordinários (ON), que ontem fecharam cotados a R$ 13,26 o lote de mil. No ano, as ações estão em alta de 25,21%. No ano passado, o BB obteve um lucro de R$ 1,082 bilhão. O patrimônio líquido da instituição ficou em R$ 8,747 bilhões. O banco tem um histórico complicado. Em 1996, por exemplo, o Tesouro fez uma capitalização de R$ 8 bilhões. O diretor de Renda Variável da Unibanco Asset Management (UAM), Jorge Simino, gostou da decisão do governo de transformar as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) em ordinárias, elogiando também a iniciativa de ampliar o número de ações em circulação. "Isso é importante por aumentar a liquidez dos papéis." Simino entende que os investidores devem dispor-se a pagar um prêmio pelas ações do BB quando houver a adesão ao Novo Mercado, porque a medida representa um sinal claro de que a empresa vai ser mais transparente e vai respeitar os direitos dos minoritários. Quanto ao uso dos recursos do Fundo de Garantia do Ttempo de Serviço (FGTS) para a compra das ações, Simino ressalta que, primeiro, é preciso analisar as condições da possível oferta. "É necessário ver, por exemplo, se haverá desconto, como nos casos da Petrobrás e da Vale." Quem usou os recursos do FGTS para comprar ações da Petrobrás está bastante satisfeito. De agosto de 2000, quando ocorreu a oferta, até agora, os fundos FGTS-Petrobrás acumulam rendimento de cerca de 70%. Como foi a primeira operação desse tipo, o governo concedeu um desconto de até 20%. No caso da Vale, o ganho até agora é um pouco superior a 18% (o desconto foi de 5%).