BB: Venda de ações terá modelo até julho O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eleazar de Carvalho, afirmou ontem que até o fim de julho será concluída a modelagem de venda das ações do Banco do Brasil (BB). Na quinta-feira, o governo anunciou que irá vender pelo menos 16,3% da participação que detém no banco. O executivo revelou que a oferta será feita, em princípio, apenas no mercado interno. Segundo ele, para estender a oferta ao mercado internacional, seria preciso adaptar dados contábeis do BB às normas exigidas pela Securities Exchange Comission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos. Entretanto, Carvalho afirmou que esse modelo ainda está em estudo. Ainda este mês, o BNDES deve começar a convidar as instituições financeiras que vão auxiliá-lo na estruturação da venda pulverizada da participação do Tesouro banco. A operação será conduzida pela BNDESpar, empresa de participação do banco, e deverá ser concluída até o início do segundo semestre. "O mais importante é a adesão ao novo mercado e a um processo que leve o grupo ao registro na Bolsa e à aprovação pelos acionistas. Isso é uma garantia de que a instituição terá uma base acionária e uma estrutura de governança", afirmou Eleazar, que participou da entrega do prêmio Comunicação da Associação Brasileira de Propaganda (ABP).