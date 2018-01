BBC privatiza divisão multimídia por 249 milhões de euros O canal de televisão público britânico BBC vendeu o departamento multimídia para um consórcio australiano por 166 milhões de libras (cerca de 249 milhões de euros, ou R$ 750 milhões), anunciou a corporação nesta segunda-feira. A BBC Broadcast, que se ocupa de todo o processo para que um canal possa ser transmitido, passará a ser propriedade da empresa de gestão de fundos Macquarie Capital Alliance e do banco Macquarie. Como parte do acordo de privatização, os novos donos se comprometeram a esperar um ano antes de anunciar os planos de demissão e a respeitar as condições trabalhistas. O sindicato que representa os 1.100 empregados da filial, o Bectu, criticou a venda, que foi apoiada pelo governo do Reino Unido. O diretor de desenvolvimento empresarial do canal público, Peter Phillips, assegurou hoje que agora é o momento de vender a divisão "para que a empresa possa florescer sob novos donos e com um investimento maior". Segundo ele, a venda é uma boa oportunidade para os contribuintes, que financiam o canal público, e "assegura o futuro de um dos serviços mais importantes na produção" da televisão. A BBC Broadcast tem um acordo exclusivo com a BBC até 2015 para proporcionar-lhe uma série de serviços avaliados em 750 milhões de euros. O diretor executivo da Macquarie, Michael Cook, disse que a BBC Broadcast está em uma boa posição para aproveitar as oportunidades de negócio que a Europa oferece e para se beneficiar das novas tecnologias.