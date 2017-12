BBM cria financeira virtual O Grupo Mariani, que atua nos setores petroquímico e financeiro, está criando uma empresa financeira virtual específica para fornecer crédito aos clientes de sites de comércio eletrônico (e-commerce) direto ao consumidor (business to consumer, B2C) ou a empresas (business to business, B2B), via Internet. A plataforma de crédito será lançada este mês, com operações independentes do banco BBM, braço financeiro do Grupo Mariani. O BBM já opera com crédito para comércio eletrônico, porém em fase iniciante. A maior parte das operações será com clientes que já possuem cadastro na forma tradicional. Os clientes novos serão cadastrados e seus dados submetidos a análise para posterior aprovação. O banco não informa quanto tempo poderá demandar a análise de crédito para novos clientes. Mas ressalva que, antes mesmo de ser aprovado para tomar crédito, o cliente deve ser aceito pelo fornecedor. Para o BBM, essa fase significa uma pré-seleção, antes da operação de financiamento.