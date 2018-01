BBV Banco antecipa a restituição do IR O BBV Banco está lançando uma linha de crédito especial para antecipar a restituição do Imposto de Renda (IR). O cliente interessado deve indicar o BBV como domicílio para a restituição. A instituição Banco antecipa até 100% do valor a ser restituído e trabalha com uma taxa de juros de 2,70% ao mês. O cliente paga a antecipação na data em que a Receita Federal fizer o crédito da restituição em sua conta corrente, tendo como data-limite o lote de dezembro deste ano. Para solicitar a antecipação, o cliente deve se dirigir à agência do BBV onde possui conta, com o comprovante de rendimento utilizado na declaração do IR, recibo de entrega da Declaração de Ajuste Anual, indicando o BBV como instituição para crédito da restituição e não ter restrições de crédito. Para maiores informações, o cliente pode consultar o site do BBV Banco