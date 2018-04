BBV Banco realiza leilão de imóveis No próximo dia 7 de junho, o BBV Banco colocará à venda, através de leilão público, apartamentos, lotes e lojas em São Paulo. Entre os destaques, está o apartamento de alto luxo situado na Avenida Giovanni Gronchi, Edifício Vol D´oiseau, no Morumbi, zona Sul, cujo lance mínimo estipulado é de R$ 1.800.000,00. O imóvel possui cinco suítes, cinco vagas na garagem, três quartos de empregada, galeria, vestíbulo, salas, bar, biblioteca, vídeo room, varanda, rouparia, lavabo, copa, cozinha, despensa, área de serviço e central de ar condicionado. Também serão ofertadas oito salas no Edifício Itaim Business, na Rua Clodomiro Amazonas, 1.422, Jardim Paulista, zona Sul, cujos lances mínimos variam entre R$ 60 mil e R$ 70 mil. No interior do Estado, o destaque fica para os dois lotes no Condomínio Village Scorpius, no bairro de Taboão, em Jundiaí, que têm lances mínimos estipulados em R$ 18 mil e R$ 24 mil. O leilão de imóveis do BBV e de empresas coligadas ofertará mais de 160 imóveis, entre apartamentos, salas, prédios comerciais e terrenos. O evento será às 14 horas do próximo dia 7 de junho, no Master Hall Multi-Eventos, em Goiânia, tendo como leiloeiro João Alves Barros. Para obter mais informações, deve-se contatar o leiloeiro, através do telefone (0xx62) 282-8989, ou visitar o site www.leilomaster.com.br.