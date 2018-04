BBV detecta piora na concessão de crédito As condições do crédito pioraram em julho. Segundo levantamento feito pelo Departamento Econômico do BBV Banco e publicado no boletim diário da instituição, a média diária de crédito recuou 4,7% para pessoa física na comparação com junho. "É bom lembrar que parte da queda pode estar associada à sazonalidade do mês", afirmam os economistas do BBV. O banco destaca a estabilidade das concessões médias para a aquisição de bens - com exceção de veículos - , que teve crescimento de 0,2%, enquanto as demais categorias (com exceção do grupo "outros empréstimos") apresentaram queda. "Esse desempenho mais favorável indica uma tênue tendência de recuperação da demanda de duráveis de menor valor", afirma o boletim econômico diário do BBV. O banco destaca também a queda de 5,4% no cheque especial, o que é positivo e está em linha com o recuo da inadimplência de 14,9% para 14,6%. O estudo mostra também que os juros para pessoa física no período subiram de 70,4% ao ano para 74,9% ao ano.