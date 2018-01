BBV financia compra de computadores IBM Numa parceria firmada com a IBM, o BBV Banco passa a oferecer uma linha de crédito destinada a pessoas físicas e empresas para a compra da nova geração de computadores Pentium 4. Pelo HiperCrédito Informática, o consumidor dispõe de financiamentos com taxas de juros de 2,95% ao mês e prazos que variam até 30 meses. "No BBV, o consumidor poderá financiar equipamentos de última geração, como por exemplo, o Pentium 4 Top Plus, pagando uma prestação fixa mensal a partir de R$ 195,29", explica André Matheus, diretor de Financiamentos Particulares do BBV Banco. Todos os equipamentos previstos nesta parceria (Celeron 900, Pentium 4 Top, Pentium 4 Top Plus e impressora LexMark) têm três anos de garantia (um ano com atendimento em domicílio e dois, com atendimento em rede autorizada) e suporte telefônico por um ano O HiperCrédito Informática está sendo oferecido em toda a rede de agências BBV. "O pedido é automático e a entrega do equipamento tem prazo máximo previsto para 30 dias, com o compromisso do BBV de que, caso haja atraso na entrega, o cliente não pagará a primeira prestação", afirma André Matheus.