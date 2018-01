BBV: financiamento para pós-graduação e MBA Este mês, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil (BBV) lançou um crédito de financiamento para cursos de pós-graduação e Master of Business Administration (MBA) com taxas de juros de 2,60% ao mês (para financiar em até 24 meses) e 3,40% ao mês (até 48 meses). O crédito permite o financiamento de 100% do valor do curso, com amortizações mensais e carência de até 45 dias para o pagamento da primeira parcela. Poderão utilizar o financiamento apenas estudantes das instituições de ensino que tiverem firmado parceria com o BBV. Segundo o diretor de Produtos e Marketing do BBV, Luca Cavalcanti, até o fim do ano, o BBV espera firmar parceria com pelo menos 30 universidades em todo o País. Anefac diz que juros são altos De acordo com o vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel de Oliveira, as taxas de juros desse produto são elevadas. Segundo ele, se o financiamento for de R$ 14 mil, parcelados em 24 meses, no fim do contrato o aluno pagaria o total de R$ 18.994,80, ou seja, 35,68% a mais sobre o valor à vista. Se o parcelamento for de 48 meses, pagaria R$ 595,68 por mês, o que aumentaria em 104,23% o valor inicial à vista. Ou seja, o valor total parcelado ficaria em R$ 28.592,64. "O ideal é que a pessoa se programe e junte este dinheiro ou tente parcelar em menos prestações na própria universidade ou instituição que promove o curso."