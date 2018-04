BBV não está à venda, diz diretor O diretor de comunicação do BBV, Carlos Henrique de Souza Pereira, disse à Agência Estado que o banco espanhol não está sendo alvo de compra de nenhum banco brasileiro. "O BBV é comprador e não alvo de compra", afirmou o diretor quando perguntado sobre os boatos ouvidos no mercado de que haveria uma negociação em curso para a compra da instituição espanhola no Brasil pelo Unibanco.