BBV: oferta da Sabesp não ocorre no melhor momento O analista da BBV Corretora Oswaldo Telles Filho acredita que o lançamento secundário de ações da Sabesp "não está sendo feito no melhor momento". Segundo ele, o setor no qual a companhia atua sofre ainda de falta de regulamentação, e as "novas regras da área não sairão esse ano". Para Telles Filho, esse ponto faz com que a Sabesp seja o papel de mais risco entre as ofertas promovidas por governos e que tiveram participação importante do investidor do varejo, ou seja, Petrobras e Vale do Rio Doce. "A Vale é privada e a Petrobras tem mais liberdade para estipular seus preços", disse. Ele lembrou que, além da falta de regras, a Sabesp também não conta com aumentos de tarifas previstos em lei. Apesar de considerar o investimento mais arriscado, o analista acredita no potencial da empresa. Sua recomendação é de compra para as ações, com preço-alvo em revisão, mas acima de R$ 200,00. "Acreditava que, por ser ano eleitoral, dificilmente o governo daria aumento de tarifa para a empresa mas, agora, depois da oferta, isso pode ocorrer", disse. Para o analista, duas questões importantes precisam ainda ser esclarecidas. "Uma é o uso do FGTS na operação, outra é se os coordenadores vão oferecer garantia firme de colocação dos papéis". Caso o FGTS não possa ser usado, segundo o analista, a tendência é de que os investidores comprem o mínimo ofertado. O outro ponto está ligado à adequação da companhia ao Novo Mercado da Bovespa. Atualmente, a parcela das ações que circulam no mercado (free float) é de 11,7%, quando o necessário para essa seção da Bolsa é de 25%. Na oferta, o governo pretende vender 16,2% de ações. Com a fatia extra para caso de excesso de demanda, o lote passa a 18,64%, segundo o analista.