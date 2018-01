BBVA lançará banco virtual O grupo financeiro espanhol BBVA (Banco Bilbao Viscaya Argentaria SA) vai lançar até outubro seu banco online no Brasil. Ontem, o CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou o ingresso do banco virtual do grupo espanhol, que vai operar exclusivamente pela Internet sob o nome de Banco Uno-e Brasil SA. Para a instalação do banco, o BBVA fará investimentos iniciais de cerca de US$ 130 milhões em capital, infra-estrutura e marketing. O banco online só depende agora de decreto do presidente da República para iniciar suas atividades. O BBVA, acionista majoritário do Uno-e Brasil, prevê que a instituição conseguirá, em pouco tempo, 500 mil clientes no País. Na Espanha, o Uno-e começou a operar em fevereiro, numa parceria entre o BBVA e a Terra Networks, do grupo Telefónica. O banco virtual no Brasil funcionará como um supermercado financeiro, oferecendo produtos como fundos mútuos, fundos de pensão, conta corrente, poupança, seguros e ações. O BBVA deverá expandir sua rede, para totalizar 975 agências em dois anos. Vicente Benedito, presidente do BBVA Banco Brasil, afirma que o BBVA e o Uno-e serão bancos de atuação distintas e independentes.