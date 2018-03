BBVA nega interesse no Banco Comercial Português, diz jornal O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) não pretende comprar qualquer banco português ou participação em instituição financeira no curto prazo, segundo informações do jornal Diário Econômico. O banco espanhol fez as afirmações após rumores de que o BBVA estaria inclinado a assumir uma fatia no Banco Comercial Português (BCP). O BBVA está interessado em expandir sua presença em Portugal no longo prazo, afirma o jornal.