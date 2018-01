BBVA quer aumentar patrimônio de fundos de pensão na AL O Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) iniciou um novo plano estratégico na América Latina, que tem como objetivo principal aumentar em 55% o patrimônio administrado em planos de pensões e em 68% o de seguros em três anos. Assim anunciou hoje, em entrevista coletiva, o principal responsável do banco espanhol na América do Sul, Ignacio Sánchez-Asiaín, explicando que, se estes desafios forem alcançados, no final de 2008 o grupo administrará US$ 70,742 bilhões em pensões e 1,634 bilhão em seguros. Liderança O objetivo do BBVA é "manter a liderança" que atualmente tem na região no negócio de pensões. Sánchez-Asiaín assegurou que, atualmente, o grupo administra 25% da economia acumulada em toda a região - cerca de US$ 181 bilhões. Aumentos moderados Embora o BBVA espere crescimentos ambiciosos de volume de negócio, Sánchez-Asiaín prevê aumentos "moderados" de cota de mercado em pensões, "porque queremos mercados plurais, e não seria saudável que um único operador aumentasse seu peso em pensões de forma significativa."