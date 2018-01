BBVA se livrou de banco sem retornos adequados, diz Credit Suisse O Credit Suisse First Boston (CSFB) afirmou que não está surpreso com a decisão do BBVA de vender sua unidade brasileira, o BBV, ao Bradesco. Com a venda, o BBVA se livra de um banco que estava tendo dificuldades em obter retornos adequados na comparação com o setor em geral. O CSFB não descarta outras transações semelhantes, envolvendo venda de ativos ou reestruturação, nos próximos meses.