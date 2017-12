BBVA traça perspectivas para setor de telefonia O BBVA Securities está reduzindo as projeções para o setor de telefonia fixa no Brasil. As estimativas de câmbio e juros para o final do ano e ainda o impacto do racionamento de energia fizeram os analistas Jeffrey Noble e Roger Oey reavaliarem os números esperados. Eles estimam uma queda média nas projeções de 5% na geração operacional de caixa (Ebitda) das três companhias de telefonia fixa - Embratel, Telemar e Brasil Telecom - neste ano. As projeções de ganhos das companhias para 2001 foram reduzidas em média 30%, na comparação com as estimativas anteriores. Para o próximo ano, os analistas esperam recuo de 10% no Ebitda e de 33% nos lucros frente ao projetado anteriormente. Os especialistas destacam que a prestação de serviços das operadores fixas brasileiras não deve sofrer com o racionamento, haja vista o consumo reduzido e a possibilidade de geração própria, comuns no segmento. Os reflexos da redução do consumo de energia elétrica no cenário macroeconômico, no entanto, devem repercutir principalmente no crescimento do número de linhas em serviço, que se espera ser menor. "Reduzimos a demanda por conta dos efeitos do racionamento, mas mesmo assim não alteramos muito o que estávamos esperando", disse Roger Oey. Os analistas do BBVA também afirmam que os serviços de transmissão de dados e de chamadas de longa distância devem ser os mais prejudicados com a expectativa de crescimento menor da economia do País. O aumento de tarifas além do esperado concedido pela Anatel poderá, segundo eles, amortecer os impactos da perda de receita com estes serviços. Perspectivas A redução de investimentos anunciada por algumas empresas do segmento também deve contribuir para absorver perdas. Apesar das perspectivas negativas, os analistas destacam que as ações das três companhias de telefonia estão baratas. A Embratel deve ser a operadora mais prejudicada pelos efeitos da atual conjuntura econômica, na avaliação do BBVA. As áreas de chamadas de longa distância e de dados devem sentir com mais intensidade os reflexos da queda da atividade. O BBVA Securities revisou o preço-alvo dos American Depositary Receipts (ADRs) da Embratel de US$ 16,00 para US$ 13,00 para um período de 12 meses. A Brasil Telecom teve sua recomendação de compra mantida, bem como seu preço-alvo, estimado em US$ 65,00 para um período de 12 meses. De acordo com os analistas do BBVA, a empresa deve sofrer os menores impactos. A Telemar persiste como a preferida do setor de telecomunicações na América Latina, com preço-alvo de US$ 24,00 para um período de 12 meses. A recomendação de compra para os ADRs da companhia foi mantida. Os analistas avaliam como positiva a reestruturação societária da companhia anunciada recentemente. As 15 operadoras da empresa serão incorporadas pela Telemar-Rio (ex-Telerj), o que deve trazer redução de custos.