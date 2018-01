BC abre concurso para contratar 283 analistas e 75 técnicos O Banco Central realizará concursos para contratação de 283 analistas, 32 procuradores e 75 técnicos para serem lotados nas suas dependências em Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Belém e Salvador. Segundo editais do Departamento de Gestão de Pessoas e Organização do BC, publicados hoje no Diário Oficial, a remuneração inicial de analista é de R$ 6.292,49, a de procurador de R$ 5.541,14 e a de técnico, de R$ 3.154,03. No caso dos analistas e técnicos, esses valores serão acrescidos, quando o servidor estiver no exercício do cargo, após aprovação em curso de formação, de gratificação de qualificação de 5% e de auxílio alimentação no valor mínimo de R$ 126,00 e máximo de R$ 161,90, dependendo da praça de lotação do servidor. Já a remuneração dos procuradores será acrescida de R$ 59,87, a título de vantagem pecuniária individual, e da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica (GDAJ), de até 30% com base no desempenho individual e de até 11% com base no desempenho institucional, podendo totalizar R$ 7.872,88. As inscrições podem ser feitas de 21 deste mês até 1º de dezembro na internet ou nas agências da Caixa Econômica Federal.