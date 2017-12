BC adota postura de serenidade, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que o BC adotará uma postura de serenidade em relação à inflação. Ele fez o comentário respondendo sobre como tinha visto os últimos indices de inflação, que vieram acima das previsões do mercado. "O que nós temos dito freqüentemente é que, neste momento, como no passado, o BC adota uma postura de serenidade. É importante manter a persistência, a determinação e a serenidade", afirmou Meirelles, ao chegar no aeroporto de Washington para participar da reunião conjunta do FMI e Bird. Indagado sobre as expectativas quanto à inflação e a reunião do Copom, Meirelles disse: "Vamos aguardar os índices, vamos olhar com cuidado e certamente o BC, serenamente, tomará a sua decisão correta." Sobre a expectativa do mercado em relação a uma nova emissão soberana de títulos da dívida do Brasil, o presidente do BC disse que está analisando com cuidado a situação e quando chegar a uma conclusão anunciará oportunamente. Risco Brasil Já em relação à perspectiva de queda maior na taxa de risco País, Meirelles disse que o movimento de mercado está seguindo a linha já esperada. "Certamente há espaço para melhora no risco Brasil. Não há dúvida", afirmou.