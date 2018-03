BC afirma que cobrança de IOF não muda política cambial

O Banco Central (BC) afirmou, em nota à imprensa, que a decisão do governo de taxar o ingresso de capitais estrangeiros nas operações de compra de ações e papéis de renda fixa não significa uma mudança na política cambial, que continua sendo a do câmbio flutuante.

Newsletter Economia Receber no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A nota afirma que o presidente do BC, Henrique Meirelles, "participou de discussões que antecederam a decisão sobre o aumento do IOF no ingresso de recursos em moeda estrangeira com as autoridades que têm responsabilidade sobre questões tributárias".

O texto, ao afirmar que a cobrança de IOF sobre as aplicações em renda fixa e ações, anunciada na segunda-feira, "não implica mudança no regime cambial", destaca: "A taxa de câmbio continua flutuando e sendo determinada pelas forças de mercado."

O comunicado conclui afirmando que "a preservação da flutuação cambial é essencial para a manutenção do regime de metas para a inflação". E reitera que "a preservação da flutuação cambial é essencial para a manutenção do regime de metas para a inflação, com o qual o governo segue integral e inequivocamente comprometido."