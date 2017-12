BC afirma que compra de dólar tem objetivo de acumular reserva O diretor de Política Econômica do Banco Central, Afonso Bevilaqua, disse que a iniciativa do BC de realizar um leilão para compra de dólares hoje "faz parte do nosso programa de acumulação de reservas anunciado em janeiro". Segundo Bevilaqua, "não se trata de nenhuma intervenção". Ele declarou que o Banco Central pretende "acumular reservas sem nenhuma preocupação específica com a taxa de câmbio". Bevilaqua disse ainda que, no comunicado do BC em janeiro, foram informadas as condições específicas em que a compra de dólares para as reservas seriam realizadas. De acordo com ele, essas condições existem no momento. Ele não quis, porém, detalhar quais são essas condições. Bevilaqua participa hoje de seminário Taxas de Juros - Estabilidade e Crescimento, no Rio.