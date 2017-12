BC afirma que mercado age como julga conveniente O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse na noite desta quinta-feira, ao comentar a reação do mercado financeiro à ata do Copom, com forte alta do dólar e baixa de 6% na bolsa paulista, que o mercado faz suas avaliações e toma as atitudes que julga mais convenientes. "Isso faz parte da democracia e do bom funcionamento dos mercados", afirmou. Sobre a afirmação do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de que a oscilação da inflação estaria refletindo questões sazonais, Meirelles disse que a ata do Copom é auto-explicativa. Indagado se, depois da decisão do BC dos EUA, que sinalizou para uma alta dos juros, haveria uma limitação dos recursos para países emergentes, Meirelles disse que isso faz parte de uma evolução natural dos mercados e que o Brasil está preparado para operar de forma natural. Ele evitou falar sobre a razão de a ata não tratar do efeito monetário da atuação do BC no câmbio. Disse apenas que a ata trata dos assuntos que julga pertinente.