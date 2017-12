BC aguarda melhora do rating Hoje em Londres, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse para cerca de 120 investidores internacionais na sede do Banco da Inglaterra, o banco central daquele país, que está esperando o Brasil receber um upgrade das agências de classificação de risco (rating). Fraga diz que não faz previsões de prazo e acrescenta que os fundamentos da economia brasileira são muito bons, com superávit primário e inflação dentro da meta. Por isso, o Brasil apresentaria um quadro de risco baixo, merecendo o upgrade. Ao ser contatado pela agência de classificação de risco S&P, ele explicou sua posição sobre a sucessão presidencial e o impacto disso num possível crescimento econômico do País. Os técnicos da agência deixaram claro que estão acompanhando a situação no Brasil. Fraga disse que o Brasil tem imagem positiva e posição sólida do ponto de vista institucional Outro recado passado pelo economista aos investidores é o de que a privatização do Banespa "não está muito longe" e deve ocorrer após a do Banco do Estado do Paraná, marcada para o dia 17. O economista volta hoje à noite para o Brasil e desembarca no Rio, onde permanece na sexta-feira.