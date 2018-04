BC ainda estuda se contas serão pagas sem multa Até o momento, o Banco Central (BC) ainda não se posicionou se todas as contas vencidas ontem poderão ser pagas hoje sem a incidência de multas. Em virtude do blecaute de ontem, muitas agências bancárias fecharam suas portas por questões de segurança. Com o atendimento interrompido, muitos consumidores não tiveram como pagar suas contas com vencimento no dia 21 de janeiro de 2002. Para orientar os bancos sobre a questão, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) também aguarda uma decisão do BC. Algumas empresas já se anteciparam e decidiram individualmente sobre o problema de quem tinha conta com vencimento ontem e efetuará o pagamento hoje. Exemplo disso é a Light que já decidiu que os consumidores poderão pagar hoje, sem multa, suas contas com vencimento em 21 de janeiro.