BC ainda não tem data para atualizar dados sobre reservas O Banco Central (BC) informou hoje que ainda não sabe quando será possível atualizar as informações sobre as reservas internacionais disponibilizadas em sua página na Internet. Em função da greve de 33 dias dos servidores do banco encerrada na última sexta-feira, os dados deixaram de ser atualizados diariamente, e a última posição informada pelo BC ainda é a do dia 29 de setembro. Naquela data, as reservas internacionais estavam em US$ 57,043 bilhões no conceito de liquidez internacional. O BC informou também que não é possível confirmar se será mesmo na próxima quarta-feira a divulgação do resultado do fluxo cambial de setembro, que deveria ter saído na página do banco na Internet na segunda quinzena deste mês. Também o atraso nessa divulgação foi causado pela mais longa paralisação de servidores da história do BC. Caso não seja divulgada esta semana, a informação sobre o fluxo de setembro será conhecida na segunda-feira da próxima semana, quando será divulgada a nota do setor externo.