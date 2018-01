BC alerta sobre fraude em envio de e-mail O Banco Central (BC) divulgou hoje um comunicado para alertar os clientes de bancos contra uma mensagem eletrônica falsa enviada no final de semana. Assinada por um suposto gerente operacional do BC, a mensagem intitulada "Informe Banco Central do Brasil 65789" aconselha os destinatários a enviar uma ficha cadastral com o intuito de reduzir o número de ocorrência de fraudes virtuais. Segundo o comunicado divulgado hoje pelo diretor de Administração do BC, João Antônio Fleury Teixeira, ?o Banco Central do Brasil alerta que jamais envia e-mails diretamente a correntistas e usuários do sistema financeiro nacional. Desta forma, são falsos os e-mails que estão sendo encaminhados em nome do Banco Central para pretensamente atualizar cadastros bancários com a finalidade de combater fraudes. O BC alerta que estes e-mails não devem ser respondidos pelos destinatários sob hipótese alguma?. O Banco Central, além disso, informará o fato à Polícia Federal e ainda pretende rastrear os e-mails para alertar os provedores contra a fraude.