BC: alguns membros viam respaldo para não alterar Selic A ata da reunião de julho do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada hoje cita que alguns membros do comitê entenderam que "haveria respaldo para a possibilidade de manter inalterada a taxa básica de juros já nesta reunião". Apesar dessa avaliação, os diretores do BC decidiram por unanimidade reduzir a taxa Selic para 8,75% ao ano.