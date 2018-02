BC: alta do juro em outubro foi 'pontual e esporádico' O aumento do juro nas operações de crédito livre em outubro foi um movimento "pontual, esporádico e um ponto fora da curva". A avaliação foi feita hoje pelo chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel. No mês passado, as taxas de juros às pessoas físicas e empresas subiram pela primeira vez desde novembro de 2008. Ele explica a alta das taxas pelo aumento do custo de captação dos bancos, movimento que foi diretamente influenciado pela perspectiva de aumento do juro no ano de 2010.