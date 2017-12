BC: alta nas taxas de crédito ao consumidor O consumidor que deseja adquirir um bem acima de seu orçamento, como um carro ou um aparelho eletrodoméstico, e precisa de um financiamento bancário vai pagar mais caro pelo empréstimo. As taxas de juros estão em alta no mercado. Segundo o relatório sobre juros divulgado ontem pelo Banco Central (BC), o crédito para pessoas físicas subiu 2,4 pontos porcentuais de maio para junho. No período de seis meses o aumento foi de 6,7 pontos. Em dezembro, a taxa de juros média do crédito pessoal cobrada pelos bancos estava em 67,7% ao ano. No mês passado, a taxa média era de 74,4% ao ano. Algumas modalidades de financiamento apresentaram queda nas taxas, mas, exceto a aquisição de outros bens por pessoas físicas, que caiu 2,2 pontos porcentuais em junho com relação a maio, elas são pouco significativas, não chegando a 1 ponto porcentual. A exceção fica por conta do cheque especial, cuja taxa de juros caiu 5,6 pontos em junho com relação a dezembro, embora tenha subido 1,4 ponto no mês com relação a maio. Mesmo com a queda, adquirir bens ou pagar contas usando o cheque especial não é uma boa opção. A taxa de juros do cheque especial é quase o dobro das operações de crédito pessoal alcançando, em junho, 147,1% ao ano ante 152,7% ao ano em dezembro. Com taxa de juros assim não elevada, o BC argumenta que a alternativa menos onerosa à disposição das pessoas físicas para atender suas dificuldades financeiras de curto prazo continua sendo o crédito pessoal.