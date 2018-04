BC altera mecanismo de oferta de linhas para exportação O Banco Central anunciou nesta sexta-feira algumas mudanças no mecanismo de oferta de linhas de crédito para as empresas de exportação brasileiras. A partir da próxima terça-feira, os bancos autorizados a operar com o BC no mercado de câmbio ? os chamados dealers ? poderão repassar a outras instituições financeiras os dólares comprados nos leilões de linha. A regra anterior estabelecia que esses recursos deviam ser repassados diretamente aos exportadores. Além disso, atendendo a demanda do mercado, o BC começou nesta sexta-feira mesmo a encurtar os prazos de pagamento das linhas de financiamento, que foi de seis meses ao longo da última semana. ?Estamos aperfeiçoando o sistema. Nós não somos insensíveis a opiniões?, explicou o diretor de Assuntos Internacionais do BC, Beny Parnes. Com as mudanças anunciadas, o governo pretende atender melhor a demanda dos exportadores e permitir uma maior participação das instituições que financiam essas operações no País. Os bancos que receberem os recursos dos dealers terão sete dias para repassar o dinheiro para os exportadores. Na regra anterior, essa prazo era de cinco dias. A diminuição do prazo das linhas de crédito será definida ?leilão a leilão?, segundo informou Parnes, sempre levando em consideração as sugestões feitas ao BC pelas instituições financeiras e as empresas de exportação. ?O encurtamento de prazo das linhas não é uma decisão normativa, até porque já podíamos fazer isso. O encurtamento é uma tática da nossa mesa de operações?, disse Parnes. Na avaliação do diretor, a primeira semana de leilões de linha para exportação do BC foi ?muito? bem-sucedida. ?Conseguimos irrigar e destravar o mercado. Prova disso é a redução da demanda?, disse. O diretor também ressaltou que a procura por dólares no mercado de financiamento de exportações têm sido atendida em sua maioria. Isso porque os dealers respondem por 87% de todas as operações de concessão de Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACC) e Antecipação de Cambiais Entregues (ACE), mecanismos que são utilizados para financiar as exportações. Parnes rebateu as críticas feitas por alguns analistas financeiros de que a redução na demanda nos leilões realizados ao longo da semana representavam um fracasso da medida adotada pelo BC. ?Essa redução não pode ser entendida como um fracasso. Ela mostra que o mercado está gradualmente voltando à sua normalidade?, disse. O diretor também negou que os spreads (diferença entre o custo de um ativo e seu preço de venda) cobrados nos leilões estavam muito altos, o que teria afetado o apetite dos exportadores pelos dólares oferecidos pela autoridade monetária. ?Os spreads têm se mostrado abaixo de 3% e isso não é alto.? Balanço Levantamento feito pelo BC revelou que até a última quarta-feira, os bancos dealers já haviam repassado aos exportadores 86% dos recursos adquiridos nos leilões de linha. Foram realizados até agora oito leilões de financiamento às exportações. O BC ofereceu US$ 715 milhões ao mercado, e as instituições ficaram com US$ 438,5 milhões desse total. Dos leilões feitos até agora, apenas dois não tiveram propostas aceitas pelo BC, includíndo aí o leilão realizado hoje à tarde onde o BC reduziu de 180 dias para 104 dias o prazo da linha de crédito. Parnes enfatizou que o BC tem conseguido atingir o objetivo estabelecido com os leilões. ?A idéia era prover rapidamente liquidez ao mercado de exportação e nós fomos muito bem-sucedidos?, disse. O diretor defendeu ainda o que já havia sido exposto pelo presidente do BC, Armínio Fraga, de que a oferta de linhas de exportação não é uma ?solução mágica? para o problema que vem sendo vivenciado pelo mercado, desde que foi registrado um aumento na aversão à risco no mundo financeiro. ?Isso é um processo e não uma solução mágica?, disse. Para o diretor, as conversas mantidas por Fraga e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, com representantes de bancos internacionais na última segunda-feira em Nova York, já estão surtindo efeito sobre esse mercado de linhas para exportação.