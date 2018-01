BC altera projeção de inflação para 2001 e 2002 O Relatório de Inflação referente ao primeiro trimestre de 2001 divulgado pelo Banco Central fez uma nova projeção para a variação da inflação deste ano. O relatório projeta uma inflação de 4,8% em 2001, com base em uma taxa básica de juros (Selic) constante de 15,75% ao ano. No relatório de inflação de dezembro do ano passado, a inflação projetada para este ano era de 3,9%, também com base em juros constantes de 15,75% ao ano. Em relação à inflação do próximo ano, o relatório projeta uma inflação de 3%. No relatório de 2000, a projeção para a inflação de 2002 era de 2,6%.