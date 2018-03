BC altera regras para apuração de risco operacional O Banco Central publicou hoje circulares que alteram as regras de apuração de risco operacional, seguindo as recomendações de Basileia II, e um comunicado que "traz conceitos e orientações para a formação da base de dados de perdas internas para modelos relativos à abordagem de mensuração avançada para apuração do risco operacional (AMA)".