BC americano mantém taxa de juros e dólar segue em alta, cotado a R$ 3,54

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) decidiu manter os juros básicos da economia americana na faixa entre 1,50% e 1,75%, em decisão unânime, por 8 votos a 0.

Quanto ao futuro, o comitê reiterou que prevê mais elevações graduais nos juros, mas que eles devem ficar por algum tempo abaixo dos níveis esperados para o longo prazo.

Isso, trocando em miúdos, era exatamente o esperado pelo prazo. E o resultado pode ser ver no dólar, que permanece sem grandes alterações na cotação que vinha sustentando para o dia até então.

Às 15h50, a moeda americana era cotada a R$ 3,54, com alta de 0,91% - a divisa abriu o dia cotada a R$ 3,527.

"O Comitê espera que as condições econômicas evoluam de uma maneira que garanta novos aumentos graduais dos juros (...). No entanto, o rumo dos juros dependerá da perspectiva econômica informada por indicadores", disse o BC americano em comunicado publicado com a decisão de manutenção da política monetária.

De acordo com o Fed, essa avaliação levará em conta uma ampla gama de informações, que incluem medidas sobre as condições do mercado de trabalho, indicadores de pressões inflacionárias e suas expectativas, além de leituras sobre desdobramentos financeiros e internacionais.