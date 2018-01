BC amplia banco de informações na internet O Banco Central anunciou que reforçará as séries de indicadores econômicos que disponibiliza em seu site na internet (www.bcb.gov.br). Alguns pontos foram explicados na última sexta-feira pelo chefe do Departamento Econômico (Depec) do BC, Altamir Lopes, na reunião de rotina com economistas de diversas instituições financeiras. O que mais chamou a atenção foi a inclusão do que Lopes chama de "meta dados" para as principais séries. São dados relacionados à responsabilidade de quem produziu as informações (identificando inclusive os contatos no BC), a metodologia utilizada e até relativos a quem acessa e usa essas informações no Banco Central. "São dados que vão desde a responsabilidade até a confiabilidade e a metodologia das séries, é um grande avanço", disse Lopes à Agência Estado. O BC também incluiu as séries mais importantes em inglês. "Uma demanda importante que a gente tinha." Com o trabalho de aprimoramento das informações dos últimos anos, o site do BC já disponibiliza 8 mil séries de indicadores (algumas bastante longas, por exemplo a de taxas de câmbio). Segundo Altamir, já estão prontas outras 1,2 mil que trarão novidades, como por exemplo a origem do investimento direto estrangeiro por país e a destinação por setor destes recursos em bases mensais. Essas séries serão colocadas no site à medida em que o Depec consolide uma retroatividade que considere minimamente adequada. "Pelo menos cinco anos em bases mensais", afirmou.