BC analisa crédito ao consumidor As taxas de juro das operações de crédito do sistema bancário tiveram em julho uma redução de 2,5 pontos percentuais em relação a junho. De acordo com o relatório de spread bancário e juros divulgado hoje pelo Banco Central (BC), a diminuição fez com que as taxas praticadas pelo mercado saíssem de 56,4% ao ano para 53,9% ao ano. As operações de crédito com pessoas físicas caíram na mesma proporção, em 2,5 pontos percentuais, e passaram de 76,5% para 74%. Nos empréstimos para pessoas jurídicas, as taxas tiveram redução de 2,8 pontos percentuais e caíram de 38% ao ano para 35,2%. Disputa entre bancos O relatório também detectou uma queda de 15 pontos percentuais dos juros das operações de cheque especial. Com isso, a taxa média do cheque especial caiu de 162,5% para 147,5%. Segundo o BC, essa queda expressiva das taxas pode ter sido determinada por uma maior competição entre os bancos . Já as taxas médias de juros nas operações de crédito pessoal se elevaram em 1,2 ponto percentual em julho em relação a junho. Com isso, subiram de 69,2% ao ano para 70,4%. Nos empréstimos para aquisição de bens para pessoas físicas, os juros subiram, em média, 0,3 ponto percentual em julho e chegam a 44,6% ao ano. Inadimplência O relatório do BC mostra ainda que a inadimplência não sofreu uma variação significativa em julho. As operações com atraso acima de 90 dias nas operações de empréstimos representava 3,17% do total destas operações ao final de julho. Em junho, o percentual era de 3,18.