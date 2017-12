BC analisa propostas para modelo de venda do BEM A Comissão de Licitação do Banco Central recebeu há pouco três propostas para a execução do trabalho de avaliação e modelagem de venda do Banco do Estado do Maranhão. Os consórcios liderados pelo Banco Brascan, pela Deloitte Tuche e pela Máxima entregaram os envelopes com a documentação exigida pelo Banco Central para se habilitarem a partipar da licitação. A Comissão de Licitação do BC está iniciando a análise da documentação para checar se não há nenhum erro na entrega dos documentos.