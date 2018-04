BC antecipa prazo para nova regra nos fundos O Banco Central (BC) antecipou de 30 de setembro para 31 de maio o prazo para que os gestores dos fundos de investimento adotem a nova regra de marcação a mercado dos papéis que compõem as carteiras. A decisão foi anunciada pelo diretor de Política Monetária do Banco Central, Luis Fernando Figueiredo, e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo apurou o jornalista Gustavo Freire. A mudança de regra, segundo Figueiredo, fará com que as cotas dos fundos de investimento passem a refletir com mais realismo o valor de suas carteiras. Apesar disso, Figueiredo reconheceu que a antecipação deverá provocar aumento da oscilação do valor das cotas dos fundos de investimento nesta sexta-feira, quando terá início a marcação a mercado dos ativos desses fundos. Alguns fundos já vinham implantando a nova regra. Para estas carteiras, a oscilação será bem menor. A marcação a mercado significa que o gestor terá que atualizar diariamente o valor dos papéis que compõem a carteira do fundo. A conseqüência disso é que o valor das cotas deve apresentar uma oscilação maior a partir de agora, se comparado à situação anterior, quando a atualização dos títulos era feito pelo valor de face. Além disso, as cotas poderão apresentar variação negativa (veja mais informações no link abaixo) Na verdade, a marcação a mercado já era regra para a indústria de fundos. Porém, os gestores das carteiras alegavam que o valor de face era usado devido à ausência de regras mais claras para a precificação de alguns papéis que compõem a carteira do fundo, os quais não apresentavam liquidez para esta atualização. De fato, muitos papéis que compõem as carteiras dos fundos DI não contam com um mercado secundário forte em que o gestor possa verificar o valor de tais títulos diariamente. É o caso das debêntures de empresas privadas que, segundo as regras do BC, podem compor parte da carteira de um fundo referenciado DI. A circular 3086 estabelecida pelo BC em fevereiro deste ano, cujo prazo para implantação foi antecipado para esta sexta-feira, não estabelece uma metodologia para conversão, mas fornece caminhos para que o gestor chegue a um valor dos papéis mais coerente para a atualização diária das cotas. Regra traz vantagem para investidor Com a atualização das cotas pelo valor de face, o principal problema é que a entrada e saída de recursos não era contabilizada pelo preço real dos papéis que compõem a carteira de um fundo. O rendimento dos títulos que compõem os fundos DI incorporam a oscilação da Selic, a taxa básica de juros da economia. E, como estes papéis são negociados com um desconto que varia de acordo com as condições do mercado - tanto na hora da compra quanto na hora da venda do papel - a cota do fundo pode ficar menor (veja os motivos para a variação negativa das cotas de um fundo DI no link abaixo). Um exemplo: um fundo com apenas dois investidores (A e B), sendo que cada um possui cinco cotas, de R$ 1 mil cada uma. Considerando o momento da aplicação, o patrimônio do fundo é de R$ 10 mil. Supondo que alguns dias após a aplicação, o patrimônio do fundo continue em R$ 10 mil, segundo a marcação das cotas pelo valor de face. Isso significa que o valor da cota também permaneceria em R$ 1 mil. Tomando-se como hipótese de que o patrimônio do fundo fosse de R$ 8 mil, se este gestor usasse a marcação a mercado, haveria uma queda no valor da cota para R$ 800. Neste momento, se o investidor A solicitar o resgate total e o gestor tiver atualizado as cotas pelo valor de face, o total sacado será de R$ 5 mil. O fato é que, para pagar o resgate ao investidor A, neste exemplo, o gestor teve que vender títulos, os quais foram negociados segundo as condições do mercado. Se nesta operação, for apurado algum prejuízo, isso será repassado apenas para o investidor B que ficou na carteira. Para se ter uma idéia, caso o investidor B solicite resgate no dia seguinte ao do investidor A, o valor sacado será de apenas R$ 3 mil - patrimônio de R$ 8 mil (valor atualizado pela marcação a mercado) menos o resgate de R$ 5 mil do investidor A. Ou seja, o investidor B assumiu sozinho a variação negativa da cota. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.