BC anuncia amanhã medidas de apoio ao comércio exterior A assessoria de imprensa do Banco Central informou que serão anunciadas amanhã as medidas de apoio ao comércio exterior e serão conhecidas, segundo o BC, os detalhes dos mecanismos de aumento da liquidez para essas operações. "O programa inicial implicará em um aumento de US$ 2 bilhões na oferta de financiamento às exportações", disse a assessoria do BC, que esclareceu que esse volume não está incluído no esforço do BNDES de apoio às exportações, anunciada na sexta-feira passada.