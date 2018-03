BC anuncia dia 29 criação da Central de Risco de Crédito O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, informou que o BC irá anunciar no próximo dia 29 a criação da Central de Risco de Crédito. Esse é um dos instrumentos, segundo Meirelles, que permitirá a queda nos "spreads" bancários ? diferença entre juros de captação e taxas cobradas nos empréstimos. "A Central de Risco é da maior importância, pois o consumidor vai ter condições de pedir ao BC, ou ao seu banco, que remeta seu cadastro para a instituição que ele (consumidor) quer se transferir ou abrir conta. Ou seja, a competição no sistema bancário irá aumentar. É um investimento tecnológico da maior dimensão do Banco Central", afirmou. De acordo com Meirelles, outro fator de maior importância para permitir a queda dos "spreads" bancários é a lei do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e do Banco Central, que estabelece o papel do Cade na definição da concorrência bancária e que esta ainda tramitando no Congresso. Meirelles destacou também o esforço do BC na aprovação das cooperativas de crédito -- as quais permitem a disseminação do crédito. "Temos aprovado uma média de duas cooperativas por reunião", acrescentou.