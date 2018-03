BC anuncia emissão de bônus em dólar no exterior O Banco Central anunciou nesta manhã que concedeu hoje mandato para os bancos Goldman Sachs e Merril Lynch fazerem uma emissão de bônus em dólar no mercado global. A informação foi dada pela Assessoria de Imprensa do BC. O valor da emissão não foi informado. Pelo cronograma do BC, ainda faltam ser captados no exterior US$ 2,5 bilhões em 2004. Após o anúncio, a moeda norte-americana foi ao patamar mínimo do dia, vendida a R$ 3,1280, em queda de 0,38% em relação aos últimos negócios de ontem, mas já retomou o patamar anterior. Às 10h53, o dólar é negociado a R$ 3,1320, em queda de 0,25% em relação às últimas operações de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,69%.