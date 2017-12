BC anuncia emissão em dólares no valor de US$ 1 bilhão O Banco Central anunciou esta manhã mandato da emissão soberana em dólares no valor inicial de US$ 1 bilhão, prazo de vencimento de 7 anos e taxa de retorno ("yield to maturity") inicialmente ofertada de 9,5% ao ano, informaram à Agência Estado investidores convidados a participar da operação. Acredita-se no mercado que o volume da oferta inicial possa ser superado em função da forte demanda externa. De acordo com as fontes consultadas, a colocação em dólares - e não em euros, como se especulava no mercado - é resultado de uma forte demanda de investidores daqueles país pelos papéis brasileiros.