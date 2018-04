BC anuncia medidas para fortalecer fundos O Banco Central adotou, em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quatro medidas para evitar que os investidores fujam dos Fundos de Investimento Financeiro (FIFs). O diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, anunciou um programa de recompra de títulos públicos até o valor de R$ 11 bilhões, um aumento do compulsório sobre poupança, depósitos a vista e a prazo no mesmo montante e leilões de troca de títulos de longo prazo por curto prazo. A esse conjunto de decisões soma-se a instrução normativa da CVM, que autorizou os FIFs a contabilizar pela curva do papel, e não mais pela marcação a mercado, os papéis pós-fixados com prazo remanescente de até 365 dias. Figueiredo disse que as medidas têm como objetivo diminuir a volatilidade das cotas dos fundos e o risco dos investidores, além de aumentar a liquidez. O diretor do BC afirmou que o governo espera com isso acalmar a vida dos cidadãos e das empresas, enquanto não se resolve a incerteza interna e externa que se abateu sobre a economia brasileira. "Temos certeza de que a fase de turbulência é de curta duração", afirmou. De acordo com Figueiredo, as medidas serão suficientes não apenas para reverter os saques ao longo do tempo, como também para aumentar o volume de aplicações. Mesmo com a mudança parcial dos critérios para a contabilização dos títulos, que pegou apenas os papéis de prazo remanescente inferior a um ano, Figueiredo se negou a admitir que o governo tenha errado com am marcação ao mercado e, agora, esteja voltando atrás. "Nós não estamos voltando atrás", disse. Ele explicou que o BC não tinha, na época (maio deste ano) outra opção. "As cotas não refletiam o valor das carteiras e a situação estava prejudicando as pessoas que permanecessem nos fundos", afirmou. De acordo com Figueiredo, o BC não tinha como saber, no início do ano, quando a situação estava tranqüila, quais os fundos que estavam fazendo a marcação a mercado. Ele disse que na ausência da volatilidade, o preço do papel pela curva de vencimentos ou pelo valor de mercado é muito semelhante. A diferença, disse, aparece justamente quando ocorre mudança no preço do título no mercado. Para atravessar esse período de turbulência sem mexer no caixa do Tesouro que, segundo Figueiredo, tem dinheiro suficiente para resgatar os R$ 90 bilhões de papéis que vencem até o final do ano, mesmo na hipótese ?absurda? de rolagem zero, é que o governo adotou as providências anunciadas. O programa de recompra dos títulos públicos, de acordo com o diretor, vai ser gradual, mas o BC deverá mesmo gastar R$ 11 bilhões até o final do ano adquirindo, prioritariamente, as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs). Para fazer frente a essa despesa com a recompra de títulos públicos é que o BC decidiu elevar o compulsório, que será pago pelos bancos em dinheiro e remunerado à taxa Selic. O compulsório sobre a poupança passará de 20% para 25%; sobre os depósitos a vista, o aumento será de 3%, com o compulsório passando de 45% para 48% e, sobre os depósitos a prazo, mais 3 pontos de elevação, com o compulsório subindo de 15% para 18%. O BC também fará leilões de troca de títulos de longo prazo por papéis de curto prazo, possibilitando assim o ajuste da carteira dos fundos, disse o diretor. Figueiredo afirmou que caberá ao gestor de cada fundo decidir o perfil dos papéis que quer em sua carteira. Se ele optar por papéis de curto prazo vai oferecer aos cotistas uma rentabilidade menor. Já os papéis de longo prazo, que sofrem um impacto maior na marcação a mercado são, segundo o diretor, os que oferecem melhor rentabilidade. Figueiredo garantiu que o cotista que quiser permanecer num fundo com papéis ?longos? até o final pode ficar seguro. "Até o vencimento, toda a perda vai voltar e com ganho", assegurou. Luiz Fernando Figueiredo negou que o aumento dos compulsórios tenha como intuito evitar que os recursos da recompra de títulos públicos sejam utilizados na especulação com o câmbio. "Compulsório não tem nada a ver com o dólar. É apenas uma das medidas para fazer face à recompra de títulos e também porque não está havendo nenhum movimento de recursos dos fundos para o dólar." Figueiredo explicou que a elevação do compulsório visa mais a equilibrar a liquidez do sistema do que a evitar especulações. O aumento de liquidez provocado pela recompra dos R$ 11 bilhões em títulos públicos será, na prática, anulado pelo aumento dos compulsórios. O BC decidiu aumentar os compulsórios justamente dos ativos financeiros (poupança, depósitos a prazo e depósitos a vista) para onde estavam migrando os recursos que deixaram os fundos de investimento.