BC anuncia mudança do Dpto. de Operações de Mercado Aberto O Banco Central (BC) anunciou no início da noite de sexta-feira uma mudança no comando do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab). O atual chefe do Demab, Sérgio Goldenstein, deixará o cargo após quatro anos e passará o bastão ao seu atual adjunto, Ivan Luis Gonçalves de Oliveira Lima. A troca foi motivada por um convite aceito por Goldenstein para trabalhar na Arx, uma empresa gestora de recursos de terceiros do Rio de Janeiro. Funcionário de carreira do banco, Goldestein substituiu há quatro o outro servidor do BC Eduardo Nakao na chefia do departamento responsável pelas atuações da autoridade monetária no sentido de controlar a liquidez dos mercados. As mudanças entrarão em vigor já a partir da próxima segunda-feira. "Estou animado com a nova missão", disse ao Estado, o futuro chefe do Demab. Ivan Luis terá como adjunto o atual chefe da mesa do mercado aberto do BC, João Henrique de Paula Simão, que já teve uma passagem pela Secretaria do Tesouro Nacional. Para a chefia da mesa, irá Carlos Fernando de Barros Serrão, que já trabalha no dia-a-dia das operações do Demab. Com a ida para a Arx, Goldenstein solicitou ao BC uma licença não-remunerada de três anos. Com a alteração, Ivan Luis passará a ocupar o lugar de Goldenstein no primeiro dia das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), onde é incumbido por fazer uma apresentação sobre as condições de liquidez do mercado. O chefe do Demab no entanto não tem direito a voto no Copom e só participa do segundo dia reunião se convidado pelos diretores do BC.