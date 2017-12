BC anuncia nome de novos diretores O Banco Central anunciou mudanças para a diretoria. As principais novidades são os nomes dos economistas Paulo Vieira da Cunha - que atualmente é professor na Universidade Columbia, nos EUA, e que foi do HSBC, e o de Mário Mesquita, que estava no banco ABN Amro. Eles vão substituir, respectivamente, Alexandre Schwartsman na diretoria de Assuntos Internacionais e Alexandre Tombini na diretoria de Estudos Especiais. O BC também anunciou que Tombini passará a ocupar a diretoria de Normas, hoje comandada por Sérgio Darcy, que será indicado para o Conselho de Administração da Centrus, o fundo dos funcionários do BC. O BC ainda informou que Sérgio Darcy e Alexandre Schwartsman ainda participarão do próximo Copom, dias 18 e 19 de abril. Vieira da Cunha e Mário Mesquita, que ainda serão sabatinados pelo Senado, deverão participar das próximas reuniões, embora a data exata em que assumirão dependerá da aprovação dos senadores. Darcy deve deixar o BC no dia 22 de abril. Neste período, ficará na diretoria de estudos especiais. A data exata da saída Schwartsman, por sua vez, ainda não foi precisada, mas deve ser após a reunião do Copom de abril.