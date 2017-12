BC anuncia nova emissão de títulos no mercado global O Banco Central divulgou hoje uma nota informando que o governo brasileiro resolveu conceder mandato aos bancos Citigroup e JP Morgan para liderarem uma emissão de bônus da República (títulos da dívida pública) em dólar no mercado global. Isso significa que o governo volta ao mercado internacional para captar recursos. Segundo apurou o repórter da Broadcast - serviço de notícias do mercado financeiro da Agência Estado -, André Palhano, o valor da emissão é de US$ 750 milhões e o prazo dos títulos é de 15 anos. A perspectiva de entrada de dólares no mercado interno fez com que a moeda norte-americana chegasse ao patamar mínimo do dia, em R$ 2,8320, registrando leve alta de 0,07% em relação aos últimos negócios de ontem. Analistas consideram que a reação à notícia da emissão de títulos foi moderada, já que a captação de recursos era esperada há alguns dias, o que fez com que os investidores antecipassem a reação ao fato. Nos últimos 30 dias, o dólar acumula queda de 2,75%.