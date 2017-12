BC anuncia novo padrão para taxas de títulos O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, anunciou que, a partir de 1º de agosto, o Banco Central, o Tesouro e as centrais de custódia e liquidação de títulos adotarão um procedimento padrão, no qual as taxas de juros de títulos serão expressas como taxa efetiva anual, considerando 252 dias úteis por ano. No caso dos títulos com valor atualizado pela variação cambial, a taxa de juro será expressa como taxa nominal anual, considerando 360 dias corridos. Segundo o diretor, o objetivo dessa mudança é facilitar a comparação de rentabilidade dos diversos títulos e instrumentos financeiros que existem hoje no mercado. Ele ressaltou que o procedimento não será uma obrigação, mas como foram ouvidas a Cetip, Selic, bolsas e instituições financeiras para organização do estudo, o mecanismo deve ser adotado rapidamente pelas instituições, principalmente nas operações interbancárias. O site Finanças Pessoais sempre expressou as taxas de juros conforme as atuais especificações do Banco Central, por considerá-las o melhor parâmetro de comparação de títulos entre períodos diferentes.