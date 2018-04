BC anuncia operação para reduzir dívida atrelada ao câmbio O Banco Central anunciou nesta quinta-feira que decidiu rolar apenas o principal do vencimento de títulos cambiais no dia 18, que soma cerca de US$ 1,8 bilhão. Ao optar por não garantir a rolagem da parcela dos papéis, o BC dá o primeiro sinal de que deseja um real mais desvalorizado do que o atual. Há cinco dias, o dólar tem fechado abaixo de R$ 2,30, um nível que, para alguns analistas, pode impedir que o País obtenha superávit comercial expressivo neste ano, considerado fundamental para reduzir o déficit em conta corrente. O presidente do BC, Armínio Fraga, esclareceu que a decisão faz parte da estratégia de redução da parcela flutuante da dívida - no caso, da dívida atrelada ao câmbio. Ele ressaltou que essa estratégia será gradual e tranqüila nos próximos meses. Ele fez a palestra de encerramento do seminário "Perspectivas da Economia Brasileira 2002/2003 - Transição e Estabilidade", em São Paulo.