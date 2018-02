BC anuncia saída de Torós da diretoria de política monetária

Após 2 anos, Torós deixa o cargo, a pedido, por motivos pessoais, segundo nota do BC.

O presidente da instituição, Henrique Meirelles, encaminhará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a indicação de Aldo Luiz Mendes, de 51 anos, para ocupar o posto.

Especulações de que Torós teria manifestado interesse em deixar o BC circulavam entre investidores, mas o processo de saída foi acelerado depois de uma entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada no dia 13 de setembro, em que detalhou os bastidores da crise global no Brasil.

Torós, economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), era diretor de Política Monetária no BC desde abril de 2007. Ele substituiu Rodrigo Azevedo no cargo.

(Por Isabel Versiani)