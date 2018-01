BC anuncia terceira intervenção no mercado O Banco Central está fazendo uma bateria de leilões de papéis cambiais de curta duração para aumentar a oferta de papéis corrigidos pela variação do dólar (hedge) ao mercado e conter a escalada das cotações da moeda norte-americana. O dólar chegou a ser vendido a R$ 2,8150 no patamar máximo do dia. Há pouco, o BC anunciou o terceiro leilão desta sexta-feira. Neste leilão serão ofertadas 300 mil NBC-E (títulos cambiais) com vencimento em 11 de abril de 2002. As propostas do mercado serão recebidas pelo BC entre as 12h20 e 12h45. Os dois leilões anteriores realizados nesta manhã também tiveram, cada um, oferta de 300 mil NBC-E com o mesmo vencimento. Com esta terceira atuação do BC, a oferta desta sexta-feira soma, até agora, 900 mil títulos com correção cambial. Os três leilões não são para a rolagem de posições do mercado. Ou seja, têm objetivo de aumentar o volume de proteção cambial ao mercado. Como resultado dos leilões, o dólar está recuando e, há pouco, era cotado a R$ 2,7830 na ponta de venda, com valorização de 0,80% sobre o fechamento anterior.